POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Bückeburg/Berenbusch (ots)

(ma)

Im Bückeburger Ortsteil Berenbusch sind Einbrecher am Sonntag zwischen 15.45 und 18.50 Uhr in Abwesenheit der Hauseigentümer in ein Einfamilienhaus am Kiesweg eingedrungen.

Die Täter drangen über die Gebäuderückseite durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnhausinnere ein.

Im Wohnhaus wurde das Inventar durchsucht und Bargeld gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

