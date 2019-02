Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum Transporterfahrer begeht Unfallflucht

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagabend, 17.02.2019, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum die Rehburger Straße (Landesstraße 360) aus Loccum kommend in Richtung Rehburg. In Höhe der Hausnummer 52 begegneten ihm zwei Fahrzeuge, wobei der hintere der beiden über die Straßenmitte geraten war. Im Begegnungsverkehr stießen sein SUV und der weiße Transporter mit den Spiegeln aneinander. Der Spiegel seines Pkw wurde zerstört. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setze seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Geschädigte ist sich sicher, dass es sich um einen Kleintransporter der Marken "Ford" oder "Opel" gehandelt habe. Zeugen für die Verkehrsunfallflucht werden gebeten, die Polizei in Stolzenau unter 05761/92060 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell