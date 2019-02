Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Unbekannter verletzt 11-jährige Inliner-Fahrerin erheblich

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagnachmittag, 17.02.2019, gegen 16.45 Uhr, lief ein 11-jähriges Mädchen aus Rohrsen mit ihren Inlinern auf der Bahnhofstraße in Rohrsen. In Höhe des Wendehammers unterhalb der Bundesstraße 215 beim ehemaligen "Balkan-Grill" kam ihr ein Fahrradfahrer aus Richtung Immenweg entgegen. Nachdem dieser das Mädchen kurz angesprochen hatte, schubste er unerwartet und grundlos die Inlinerin. Sie stürzte und verletzte sich erheblich im Gesicht. Der Radfahrer flüchtete nach dieser unglaublichen Tat in Richtung Drakenburg. Trotz kompletter Schutzausrüstung inclusive Helm waren die Verletzungen so schwer, dass eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich wurde. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fahrradfahrer war ca. 20 - 30 Jahre alt und trug einen Bart. Die Bekleidung war winterlich angemessen dick, er trug eine schwarze Mütze und schwarz-weiß gestreifte Handschuhe. Unterwegs war er mit einem grauen Herrenrad. Hinweise auf diesen Täter nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

