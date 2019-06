Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Albrecht-Dürer-Straße, 15.6.2019, 20.00 Uhr Brand einer Mülltonne

Landau (ots)

Am 15.6.2019, gegen 20.00 Uhr, wurde auf dem Gelände der Thomas-Nast-Grundschule in Landau eine brennende Mülltonne gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Mülltonne. Hinweise auf die Verursachung des Brandes konnten anhand der ausgebrannten Mülltonne samt Inhalt keine erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

