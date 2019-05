Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer kam es am 27.05.2019 um 16:50 Uhr auf der Bochumer Straße in Hattingen. Eine 21-jährige aus Castrop-Rauxel übersah mit ihrem Pkw Hyundai in silber beim Fahrstreifenwechsel einen 60-jährigen aus Bochum. Dieser leitete mit seinem Krad, BMW in schwarz, noch ein Ausweichmanöver ein. Durch dieses Ausweichmanöver stürzte er jedoch und touchierte im Anschluss die Leitplanke. Da er vor Ort über Schmerzen im Bein und Schulterbereich klagte, wurde er in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

