Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Büro

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten kam es in Wetter- Wengern zwischen dem 24,05.2019, 16:30 Uhr und dem 27.05.2019, 07:50 Uhr. Derzeit unbekannte Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach Angaben des Geschädigten ist nach derzeitigem Kenntnistand nichts entwendet worden.

