Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruchsversuch in Bäckerei fehlgeschlagen

Breckerfeld (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Frankfurter Straße in Breckerfeld stellte am 27.05.2019 um 05:45 Uhr frische Hebelmarken an der Eingangstür fest. Die Tür war jedoch noch verschlossen. Am Vortag um 11:00 Uhr war die Tür noch unbeschädigt gewesen. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor.

