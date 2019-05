Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Stacheldraht über den Leinpfad in Hattingen gespannt

Hattingen (ots)

Ein Zeuge traute am 25.05.2019, gegen 08:30 Uhr, seinen Augen nicht recht und reagierte sofort richtig, als er auf dem Leinpfad in Hattingen einen Stacheldraht feststellte. Ein derzeit unbekannten Täter hatte über den Fuß- und Radweg den scharfkantigen Draht gespannt. Der Zeuge sicherte die Gefahrenstelle ab und verhinderte so ein mögliches Unglück. Die eingesetzten Beamten entfernten den Stacheldrahtzaun und fertigten eine Strafanzeige.

