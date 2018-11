POL-PDKH: Wohnhausbrand - hoher Sachschaden

Winterbach, In der Großheck (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Winterbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache, begann eine Mülltonne neben dem betroffenen Haus zu brennen. Von dort aus breitete sich das Feuer schnell auf ein Carport und das Wohnhaus selbst aus. Die freiwilligen Feuerwehren waren mit 46 Mann im Einsatz und konnten den Brand schließlich löschen. Die bis dahin entstandenen Schäden waren erheblich und dürften im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Familie wurde anderweitig untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-0



www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell