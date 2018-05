POL-PDWO: Verkehrsunfall

Kircheimbolanden (ots) - Am Freitag, den 04.05.2018 um 16.45 Uhr ereignete sich in Albisheim ( Pfrimm ) in der Alleestraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wollte mit seinem PKW von der Alleestraße nach rechts in die Ratsgasse einbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten von rechts kommenden PKW. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

