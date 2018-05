POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) - Zeugen gesucht: Am Freitag, den 04.05.2018 in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr ereignete sich in Eisenberg in der Konrad-Adenauer-Straße auf dem dortigen HIT-Parkplatz ein Verkehrsunfall. Beim Aussteigen kollidierte der Unfallverursacher mit einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. An der Beifahrertür entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06351-9110

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell