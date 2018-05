POL-PDWO: Einbrüche in Gau-Odernheim

Gau-Odernheim (ots) - Während des verlängerten Wochenendes zwischen dem 28. April und dem 01. Mai kam es zu zwei Einbrüchen in Gau-Odernheim. In der Humboldstraße wurde gewaltsam durch die Terrassentür ein Einfamilienhaus betreten und das gesamte Haus durchsucht. Es wurden zwei Handtaschen und ein Parfum entwendet. In der Donnersbergstraße wurde ebenfalls gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses überwunden und durch die Täter das gesamte Anwesen durchsucht. Hier liegen noch keine Hinweise zur Beute vor. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Beobachtungen in Gau-Odernheim unter 06731/9110.

