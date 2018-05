POL-PDWO: Aggressive Wespe in Ensheim

Ensheim (ots) - Eine aggressive Wespe wurde für einen 20-Jährigen aus Alzey zum Problem. Der Alzeyer befuhr am Donnerstag, 03.05.2018, 16.45 Uhr, in einem PKW die Landesstraße 401 von Wörrstadt nach Ensheim. In der Linkskurve flog eine Wespe durch das offene Seitenfenster dem Alzeyer ins Gesicht und stach ihm anschließend ins Bein. In der Folge verzog der Fahrer das Lenkrad und stieß gegen die Leitplanke. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Über das Befinden der Wespe liegen keine Informationen vor.

