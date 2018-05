POL-PDWO: Einbruchsversuch

Kirchheimbolanden (ots) - Zwischen dem 30.04.18, 20:00 h und dem 01.05.18, 10:00 h wurde in der Bahnhofstraße versucht in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Es wurde versucht, die Eingangstür auszubrechen. Gleiches versuchten die bislang unbekannten Täter bei dem Nachbarhaus. In beiden Fällen blieb es beim Versuch.

