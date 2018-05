POL-F: 180503 - 0427 Frankfurt-Westend: Einbrecher wird überrascht

Frankfurt (ots) - (em) In der vergangenen Nacht (03.05.2018) überraschte ein 22-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Guiollettstraße einen Einbrecher auf frischer Tat. Die alarmierte Polizei nahm den fliehenden Täter kurze Zeit später fest.

Gegen 00.50 Uhr kehrte der 22-Jährige nach Hause zurück und traute seinen Augen nicht: Ein Unbekannter befand sich in seiner Wohnung und bediente sich offensichtlich an seinen Wertsachen. Als er den Dieb festhalten wollte, riss sich dieser los und floh mitsamt einem MacBook und zwei Geldbörsen. Die alarmierte Polizei nahm ihn kurz darauf in der Nähe des Tatortes fest. Den zwei Portemonnaie hatte er sich auf der Flucht entledigt. Den Laptop hatte er bei der Festnahme noch bei sich.

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der 41-jährigen Tatverdächtige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Wie sich herausstellte, lag gegen den mutmaßlichen Einbrecher ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

