POL-F: 180503 - 0425 Frankfurt-Sachsenhausen: Angerempelt und Handy geklaut

Frankfurt (ots) - (ne) So geschehen gestern Nachmittag gegen 17.10 Uhr in der Hedderichstraße, als zwei unbekannte Männer einer 49-Jährigen das Handy entwendeten.

Die Täter rempelten die Frau von hinten an und ergriffen im selben Moment ihr iPhone X, welches sie in der Hand hielt. Damit flüchteten die beiden als Südländer beschriebenen Diebe. Beide Täter waren ca. 25 Jahre alt und 170 cm groß. Einer der beiden trug einen Dreitage-Bart, eine schwarze Kappe und eine schwarze Sweatshirt-Jacke, der andere hatte ebenfalls einen Dreitage-Bart, eine rote Kappe, ein schwarzes T-Shirt mit weißer bzw. grauer Aufschrift.

