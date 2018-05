POL-F: 180503 - 0426 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutiger Handyladen-Betreiber

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Vormittag (02.05.2018), stahl ein 39-jähriger Mann dem 45-jährigen Mitarbeiter einer Baustelle in der Mainzer Landstraße das Smartphone, was kurz darauf in einem Handyladen in der Taunusstraße wieder auftauchte. Die Festnahme des Diebes ist dem besonnenen Handeln des Geschäftsinhabers zu verdanken.

Gegen 10.00 Uhr wollte der 45-Jährige in der Pause sein Mobiltelefon aus seiner Arbeitstasche holen. Doch dieses war nicht mehr da. Als er auf seiner Mobilnummer anrief, ging ein Betreiber eines Handyladens dran. Dieser hatte wenige Minuten zuvor das Gerät von einem Mann zum Kauf angeboten bekommen. Der Unbekannte befand sich noch in dem Geschäft.

Als der Händler erfuhr, dass das Gerät kurz zuvor gestohlen worden sei und der mutmaßliche Dieb das Smartphone nun zurückforderte, verweigerte er die Rückgabe und alarmierte sofort die Polizei. Der Tatverdächtige versuchte daraufhin das Mobiltelefon eines anderen Kunden zu entwenden und die Flucht zu ergreifen. Der Geschäftsinhaber hinderte ihn jedoch daran, bis die Beamten eintrafen und den 39-Jährigen festnahmen.

Der mutmaßliche Handydieb wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

