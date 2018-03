POL-PDPS: Kunde verletzt sich bei Sturz vor Einkaufsmarkt

Pirmasens (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 18:00 Uhr, stürzte ein 71-jähriger Mann in der Arnulfstraße im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes aus ungeklärter Ursache zu Boden. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf den Boden und zog sich eine stark blutende Platzwunde zu. Eine zufällig vorbeikom-mende Polizeistreife leistete erste Hilfe und legte dem Verletzten einen Druckverband an. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann vom Ret-tungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

