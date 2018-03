Unfall mit Holzpfahl Bild-Infos Download

Münchweiler (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12:38 Uhr, fuhr ein weißer VW Golf auf der Kreisstraße von Münchweiler kommend in Richtung Ständenhof. Etwa 300 Meter vor der Tankstelle in einer Linkskurve kam dem Fahrer plötzlich ein anderes Fahrzeug auf der eigenen Fahrspur entgegen. Der Golffahrer konnte nur noch nach rechts ausweichen und kollidierte frontal mit der seitlichen hölzernen Schutzplanke. Hierbei bohrte sich die obere Holzstange in die Windschutzscheibe. Der Fahrer verletzte sich nur geringfügig durch Glassplitter. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Der VW Golf wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell