POL-PDPS: Krähenberg, Einbruch in Einfamilienhaus

Krähenberg (ots) - Am späten Mittwochnachmittag ist es in Krähenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortsrandlage gekommen. Unbekannte Täter hatten hierzu die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt und das Gebäude betreten. Neben Bargeld wurde auch Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000.- Euro. Als die Besitzer nach Hause kamen, knallte die Terrassentür zu. Eventuell wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und sind eben just in dem Moment geflüchtet. Zeugen die hier etwas gesehen haben, insbesondere Personen oder Fahrzeuge die sie nicht kennen, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell