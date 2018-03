POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 01.03.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Einbruchsdiebstahl

Zwischen dem 27.02. und 28.02. verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Lern- und Spielstube in der Schwalbenstraße und entwendete einen Computer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Hornbach / PKW aufgebrochen

Auf einem Parkplatz an der L 479 zwischen Hornbach und Brenschelbach wurde zwischen dem 26.02. und 27.02.2018 an einem schwarzen PKW Mercedes der Kofferraum aufgebrochen und daraus ein Paar weiße Nike Damen-Turnschuhe gestohlen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Geldbörse gestohlen

Opfer eines Diebstahls wurde gestern zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr ein 47-jähriger Zweibrücker in der Fußgängerzone. Dort wurde er zunächst von einer männlichen Person angerempelt; anschließend kamen ihm noch zwei oder drei weitere männliche Personen "zu Hilfe" und stützten ihn. Erst kurze Zeit später bemerkte der 47-jährige, dass ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen wurde. Die Personengruppe beschrieb das Opfer wie folgt:

- ca. 20 - 25 Jahre alt, die Personen hatten kurze schwarze Haare und eine schlanke Figur, bekleidet waren sie mit Blue-Jeans, eine der Personen trug auffallend rote Schuhe

Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

