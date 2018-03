POL-PDPS: Krähenberg, brennende Matratze durch Heizdecke

Krähenberg (ots) - Während einer Tatortaufnahme eines Einbruchs (siehe Bericht zuvor) in Krähenberg, wurden die eingesetzten Beamten über einen Brand in unmittelbarer Nähe informiert. Als sie auf die Straße kamen, sahen sie dass es genau gegenüber in einem Haus eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte. Die Beamten reagierten sofort und betraten das Anwesen. Die stark qualmenden Räume wurden durchsucht, der Hauseigentümer wurde im Obergeschoss des Anwesens im Schlafzimmer, in dem das Feuer ausgebrochen ist, angetroffen und ins Freie verbracht. Eine brennende Matratze wurde daraufhin aus dem Schla-zimmer ins Freie entfernt und brannte weiter. Die Feuerwehren aus Wallhalben und Krähenberg waren vor Ort und löschten die noch schmorende Matratze. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einer Heizdecke ausgelöst. Zum Glück kam es zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000.- Euro.

