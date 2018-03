POL-PDPS: Lkw-Anhänger gerät in Brand

Münchweiler (ots) - Am Mittwochnachmittag geriet in der Industriestraße ein LKW-Anhänger während der Fahrt in Brand. Dies meldeten andere Verkehrsteilnehmer der Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr Münchweiler konnte wenig später den Brand löschen. Es stellte sich heraus, dass die Verkabelung an der rechten Hinterachse durchschmorte und stark Rauch entwickelte. Mit insgesamt 12 Kräften waren die Feuerwehr am Einsatzort sowie drei Sanitäter mit einem Rettungswagen.

