POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht zwischen Fußgängerin und E-Bike-Fahrer

Bad Kreuznach (ots) - Bereits am Samstag, 10.11.2018, gegen 12.15 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße, gegenüber des Löwenstegs ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem 62-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Radfahrer befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Ringstraße auf dem markierten linksseitigen Radweg. In Höhe des Löwenstegs, an der dortigen Fußgängerampel, querte eine Fußgängerin den Fahrweg des Radfahrers. Der Radfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte der Radfahrer und erlitt eine Oberschenkelfraktur. Die Fußgängerin ging weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern bzw. ihre Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert. Aus diesem Grund wurde der Verkehrsunfall erst später zu Protokoll gegeben.

Zeugen melden sich bitte bei:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



