POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Meddersheim/Bad Sobernheim (ots) - Am 18.11.2018, gegen 18.30 Uhr kam es auf der L232 zwischen Meddersheim und Bad Sobernheim im Bereich einer Kurve zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Begegnungsverkehr. Nach Angaben der Anzeigerin sei der aus Rtg. Bad Sobernheim kommende Verursacher aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Verlauf der Kurve zu weit auf die Fahrspur der Anzeigerin gekommen, wobei dann die jeweiligen Außenspiegel laut krachend gegeneinander stießen. Der Außenspiegel der Anzeigerin wurde hierbei ausgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerkannt in Richtung Ortslage Meddersheim. Bei der Unfallaufnahme vor Ort und der durchgeführten Spurensuche konnten die aufnehmenden Beamten unter den Bruchstücken auch Teile des Außenspiegels des Verursachers finden. Anhand der Bruchstücke kann beim Verursacherfahrzeug von einem blauen Skoda Fabia ausgegangen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen und dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell