POL-PDKH: Warnbake entwendet

Bad Sobernheim (ots) - Am 18.11.2018 gegen 01:25 Uhr fiel einer Streife der Polizei Kirn ein Mann auf, der eine Warnbake unter dem Arm trug. Im Rahmen der nun folgenden, polizeilichen Maßnahmen gab der 22-jährige an, die Warntafel in der Großstraße mitgenommen zu haben. Im Beisein der Beamten brachte er die Absicherung wieder zu seinem ursprünglichen Platz zurück. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

