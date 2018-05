POL-OG: Offenburg - Monitor gestohlen

Offenburg (ots) - Ob nur ein Computermonitor oder auch weitere Gegenstände aus einem Büro in der Lange Straße entwendet wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag gewaltsam in die Büroräume ein. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

