POL-GÖ: (105/2018) Unbekannter Randalierer in Bodensee zerstörte eine Scheibe einer Bushaltestelle

Göttingen (ots) - Bodensee (Landkreis Göttingen), Hauptstraße Samstag, 24.Februar 2018, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 07.30 Uhr

BODENSEE (jan) - In der Hauptstraße in Bodensee (Landkreis Göttingen) hatte ein unbekannter Randalierer am Samstag (24.02.18) in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 07.30 Uhr sein Unwesen getrieben. Der Täter zerstörte eine Scheibe der Verglasung einer Bushaltestelle. Wie hoch der Schaden ist zurzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/98010.

