POL-GÖ: (103/2018) Carportbrand in Lutterberg - Ursache und Schadenshöhe noch unbekannt, Ermittlungen der Polizei Hann. Münden dauern an

Göttingen (ots) - Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Weidenweg Samstag, 24. Februar 2018, gegen 17.00 Uhr

LUTTERBERG (jk) - Im Staufenberger Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen) ist am Samstagnachmittag (24.02.18) gegen 17.00 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ein an eine Doppelhaushälfte grenzendes Carport in Brand geraten und im weiteren Verlauf komplett zerstört worden.

Die Flammen griffen außerdem auf das Wohnhaus und einen BMW über und verursachten hierbei weiteren erheblichen Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bewohner des Gebäudes brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.

Zur Bekämpfung des Feuers waren insgesamt rund 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lutterberg, Sichelnstein, Landwehrhagen, Uschlag und Hann. Münden vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Weidenweg bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Auslöser des Feuers dauen an. Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt.

