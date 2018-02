POL-GÖ: (101/2018) Unfallflucht auf Restaurant-Parkplatz in Gieboldehausen - Schwarzer VW Golf beschädigt, rotes Fahrzeug gesucht

Göttingen (ots) - Gieboldehausen, Amtsstraße Donnerstag, 15. Februar 2018, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Amtsstraße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) ist am Abend des 15. Februar (Donnerstag) ein schwarzer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Kotflügel beschädigt worden. Aufgrund vorgefundener Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen roten Wagen gehandelt haben muss. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Bei der Kollision entstand an dem knapp drei Jahre alten VW Golf ein geschätzter Schaden von ca. 1.700 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/2054570 bei der Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

