POL-GÖ: (102/2018) Einbruch in Tabakwarengeschäft in Duderstadt - Bargeld und Zigaretten gestohlen, Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots) - Duderstadt, Marktstraße Nacht zu Freitag, 23. Februar 2018

DUDERSTADT (jk) - Bei einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft in der Duderstädter Fußgängerzone haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.02.18) Bargeld in noch unbekannter Höhe und eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter durch die aufgebrochene Eingangstür in das Geschäft ein. Es wird angenommen, dass mehrere Personen an dem Einbruch beteiligt waren. Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

