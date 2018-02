POL-GÖ: (104/2018) Sieben Gartenhäuser in Duderstadt aufgebrochen

Göttingen (ots) - Duderstadt (Landkreis Göttingen), Steintorstraße, Hinter der Mauer und Bahnhofsstraße in der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Februar 2018 und Freitag, 23. Februar 2018

DUDERSTADT (jan) - Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwoch (21.02.18) und Freitag (23.02.18) mehrere Gartenhäuser im Bereich der Steintorstraße, Hinter der Mauer und der Bahnhofsstraße in Duderstadt heimgesucht. Bisher sind sieben Einbrüche bei der Polizei angezeigt worden. Nach ersten Informationen wurde in einem Fall eine elektronische Strauchschere gestohlen.

Die Polizei Duderstadt ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise unter Telefonnummer 05527/98010 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell