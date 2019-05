Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsüberwachung

Ennepetal/Schwelm/Hattingen (ots)

Im Rahmen eines Sondereinsatzes kontrollierte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am Sonntag, 26.05.2019 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, gezielt die Geschwindigkeit auf der B 483 (Ennepetal/Schwelm), sowie in Hattingen im Wodantal. Insgesamt waren 125 Fahrzeuge zu schnell, 17 davon waren Zweiradfahrer. Ein Kradfahrer hatte den Gashebel jedoch deutlich zu weit aufgedreht. Der männliche Fahrer aus Ennepetal hatte seine BMW auf der B 483 in Schwelm auf gemessene 176 km/h beschleunigt. Erlaubt wären an dieser Stelle jedoch nur 70 km/h gewesen. Den Fahrer erwartet nun eine hohe Geldbuße und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell