Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch bei Fahrzeughandel, 2 Pkw entwendet

Gevelsberg (ots)

In der Nacht auf den 25.05.2019 brachen unbekannte Täter den Bürocontainer eines Autohändlers an der Hagener Straße in Gevelsberg auf und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhren sie mit zwei nicht zugelassenen Fahrzeugen vom Gelände und verursachten dabei eine Verkehrsunfallflucht. Eines der beiden gestohlenen Fahrzeuge wurde im Laufe des gestrigen Tages auf einem öffentlichen Parkplatz im Innenstadtbereich wieder aufgefunden und zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Gevelsberg unter 02332-9166-5000 entgegen.

