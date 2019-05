Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hattingen (ots)

Am 24.05.2019 um 13:50 Uhr befährt ein 52-jähriger Schwelmer mit seinem Kraftrad Honda die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Vor ihm beabsichtigt ein 21-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Seat in Höhe der Einmündung Salzweg nach links in den Salzweg abzubiegen und wartet verkehrsbedingt. Das übersieht der Kradfahrer und fährt auf. Er wird hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell