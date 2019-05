Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Einbruch in Werkstatt

Breckerfeld (ots)

In der Zeit von Do., 23.05.19, 18:00 Uhr bis Fr. 24.05.19, 07:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Hebeln Zugang zu einer Werkstatt in der von-Bodelschwingh-Straße. Hier demolierten sie zahlreiche Türen unde Behältnisse, durchwühlten zahlreiche Räume und die Werkstatt. Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Über die Beute ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell