Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Rollerfahrer übersieht Fußgängerin

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmittag fuhr ein 62-jähriger Sprockhöveler mit seinem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße in Richtung Wuppertaler Straße. An einem Fußgängerüberweg bemerkte er zu spät, dass eine 43-jährige Frau die Hauptstraße überqueren wollte. Um einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu vermeiden bremste er stark, verlor die Kontrolle und stürzte. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

