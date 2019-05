Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwelm (ots)

Am 24.05.2019 um 07:25 Uhr befährt eine 35-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw Toyota die Straße Lohmühle in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe der dortigen Einmündung beabsichtigt sie nach links abzubiegen. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines von links kommenden, 54-jährigen Ennepetalers, der mit seinem Kraftrad Keeway die Hauptstraße in Fahrtrichtung Brunnenstraße befährt. Der Kradfahrer bremst und weicht aus, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzt er und wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 750,- Euro.

