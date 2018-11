POL-PDLU: Taschendiebstahl

Speyer (ots) - 26.11.2018 11:30 Uhr

Eine 88-jährige Frau aus Speyer befand sich in einem Discounter in der Dudenhofener Straße zum Einkaufen. Im Gedränge entwendete eine bislang unbekannte Person unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten aus deren Handtasche. In der Geldbörse befand sich Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe, sowie mehrere Ausweisdokumente und eine EC-Karte. Gerade bei dichtem Gedränge sollten persönliche Gegenstände und Wertsachen nah und am besten vor dem Körper getragen werden. Darüber hinaus sollten Reißverschlüsse von Handtaschen und Jacken stets geschlossen sein, um einen Zugriff durch Diebe zu erschweren.

