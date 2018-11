POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

Speyer (ots) - 26.11.2018, 07:35 Uhr

Ein 48-jähriger Mann aus Lettland konnte in Speyer-Nord schlafend in seinem geparkten PKW der Marke VW angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Mann gab an, sich nach einem Kneipenbesuch etwas auszuruhen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 Promille. Der Mann händigte den Fahrzeugschlüssel seines PKW freiwillig aus, sodass eine Weiterfahrt mit dem PKW nicht mehr möglich war.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell