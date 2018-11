POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Fahrraddiebstahl vor Supermarkt

Böhl-Iggelheim (ots) - Innerhalb nur weniger Minuten ist am Montagabend gegen 19:00 Uhr ein Fahrrad, welches vor dem Penny-Markt in Böhl-Iggelheim abgestellt war, gestohlen worden. Der 12-jährige Besitzer des Fahrrads wollte nur schnell etwas besorgen und stellte das Fahrrad deshalb unverschlossen vor dem Markt ab. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, war es bereits verschwunden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

