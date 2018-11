POL-PDLU: (Schifferstadt) Start der Verkehrssicherheitswoche der Polizei Schifferstadt

Schifferstadt (ots) - Am Montag startete die Polizeiinspektion Schifferstadt mit ihrer Verkehrssicherheitswoche (siehe Pressemeldung vom 23.11.2018). Die Beamten führten Laserkontrollen in der Speyerer Straße in Dannstadt-Schauernheim, in der Woogstraße in Neuhofen und in der Carl-Bosch-Straße in Limburgerhof durch. Außerdem richteten sie noch eine Kontrollstelle am Südbahnhof Schifferstadt ein, bei der die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer im Fokus stand. Aber auch schon vor Beginn der Verkehrssicherheitswoche haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Samstag eine Laserkontrolle in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim durchgeführt. Die intensivierten Maßnahmen werden noch bis zum 02.12.2018 weitergeführt.

