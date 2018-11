POL-PDLU: Fahrradkontrollen

Speyer (ots) - 26.11.2018 06:00 - 12:00 Uhr

Durch die Polizei Speyer wurden im genannten Zeitraum stationäre und mobile Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt acht Fahrradfahrer ohne funktionierende Beleuchtung festgestellt, weitere fünf Fahrradfahrer benutzten den vorhandenen Radweg in der falschen Fahrtrichtung. Die Betroffenen wurden entsprechend verwarnt. Die Polizei Speyer weist darauf hin, dass insbesondere in der jetzigen dunklen Jahreszeit der Verwendung von lichttechnischen Einrichtungen am Fahrrad und der Benutzung des richtigen Radweges eine noch höhere Bedeutung zukommt. Aufgrund der schlechten Licht- und Sichtverhältnisse werden Fahrradfahrer durch andere Verkehrsteilnehmer noch schlechter wahrgenommen als in den Sommermonaten.

