POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Ladendiebe gefasst

Ludwigshafen (ots) - Am 05.07.2018 gegen 17.15 Uhr sah eine Ladendetektivin, wie drei Kunden eines Kaufhauses im Rathauscenter die Etiketten von Kleidung entfernten und die Kleidung dann in einer mitgeführten Tasche verstauten. Danach verließen die drei das Geschäft. Die Detektivin lief ihnen hinterher und informierte die Polizei. An der Hochstraße sprachen die Polizeibeamten die drei an, woraufhin einer von ihnen, ein 24-Jähriger flüchtete. Der 36-Jährige und ein 14-Jähriger ließen sich widerstandslos festnehmen. Der 24-Jährige konnte ebenfalls eingeholt und festgenommen werden. Alle drei wurden zur Dienststelle gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Anke Buchholz

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell