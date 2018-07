POL-PPRP: Mehrere PKW-Aufbrüche im Bereich Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Mittwoch (04.07.2018) bis Donnerstag (05.07.2018) ereigneten sich insgesamt vier PKW-Aufbrüche. In der Seilerstraße, Maudacher Straße, Salzburger Straße und am Otto-Thiele-Platz wurde jeweils ein PKW aufgebrochen, indem zunächst Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Aus den Fahrzeugen wurden von außen offensichtlich einsehbare Taschen, Rucksäcke und Geldbörsen gestohlen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

