POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) - Ein unbekannter Mann meldete sich am Donnerstag (05.07.2018) um 13.30 Uhr telefonisch bei einer 87-jährigen Ludwigshafenerin im Bereich der Schmiedegasse und gab sich als Polizeibeamter aus. Zunächst teilte der falsche Amtsträger mit, dass es einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben hätte und eine Person festgenommen wurde, die einen Zettel mit den Daten der 87-Jährigen bei sich trug. Darüber hinaus erkundigte sich der Unbekannte nach den Kontodaten der 87-Jährigen. Die Seniorin erkannte sofort, dass es sich bei dem angeblichen Polizeibeamten um einen Betrüger handelte, beendete das Gespräch und verständigte ihre Tochter. Diese meldete sich anschließend bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

