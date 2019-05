Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneuter Vandalismus an Grundschule

Schweich (ots)

Erneut haben bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 23.04.2019 auf den 24.04.2019 und vom 30.04.2019 auf den 01.05.2019, an der Grundschule am Bodenländchen in Schweich Fensterscheiben beschädigt. Bereits in der Vergangenheit war es zu mehreren Sachbeschädigungen an der Schule durch vermutlich jugendliche oder heranwachsende Täter gekommen. Insgesamt beläuft sich der Schaden inzwischen auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06502/91570 oder per E-Mail an: pischweich@polizei.rlp.de.

