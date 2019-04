Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Nachdem ein 61-Jähriger aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum am 25.04.2019 gegen 21:25 Uhr in einer Gaststätte vom Stuhl gefallen war und sich eine Platzwunde zugezogen hatte, war zunächst der Rettungsdienst im Einsatz. Die Wunde konnte vor Ort behandelt werden. Da der Betrunkene seinen PKW vor der Gaststätte geparkt hatte und den Fahrzeugschlüssel mitführte, musste ihm von einer Polizeistreife ein Fahrtantritt untersagt werden. Zudem stellten die Beamten den PKW-Schlüssel sicher. Der Betrunkene konnte in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell