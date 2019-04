Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfall mit 1,93 Promille

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lambsheim (ots)

Eine 26-jährige Fahrzeugführerin verlor infolge von vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und überhöhtem Alkoholgenuss am 25.04.19 gegen 22:30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie den Bahnübergang in der Hauptstraße in Lambsheim befuhr. Aufgrund der anschließenden Kollision mit einem Betonpfeiler überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise kam die Fahrerin mit einem Schock davon, muss sich jetzt aber in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten, da sie einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille vorwies. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug, einem Citroen C1, entstand Totalschaden von mindestens 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell