POL-PDLU: Frankenthal - Wechseltrickbetrug in Bekleidungsgeschäft

Frankenthal (ots)

Am Nachmittag des 24.04.19 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem sog. Wechseltrickbetrug in einem Bekleidungsgeschäft in der Wormser Straße. Eine weibliche Person, Mitte 20, betrat das Geschäft und kaufte Ware mit einem geringen Warenwert und bat um das Wechseln eines Fünfzig-Euro-Scheines. Durch geschickte, manipulative Gesprächsführung gelang es ihr das Wechselgeld und den Fünfzig-Euro-Schein der Verkäuferin zu entwenden. Die Polizei rät beim Wechseln von Geld immer zu besonderer Vorsicht.

